Украинский комментатор Лукьяненко пожелал «Спартаку» поражения перед матчем с «Лестером»

Комментатор с Украины Сергей Лукьяненко заявил, что желает «Спартаку» проиграть английскому «Лестер Сити» перед началом поединка третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Комментатор Сергей Лукьяненко, работавший на матче московского «Спартака» с «Лестером», выразил свою антипатию к российскому клубу. В эфире украинской платформы MEGOGO он заявил, что рассчитывает на победу «лис» в предстоящем поединке.

«Я как гражданин Украины сегодня искренне желаю поражения «Спартаку» в поединке с «Лестером», поскольку спорт не может представлять Россию», — сказал Лукьяненко.

Он также оскорбил Россию, после чего заявил, что будет стараться комментировать «непредвзято». Матч в Москве завершился победой английского клуба со счетом 4:3. По ходу игры красно-белые имели преимущество в два мяча, однако неудачно начали второй тайм и уступили.