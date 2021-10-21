Путин: на Украине у власти стоит не президент, а группа людей

Президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал текущую ситуацию на Украине. Он считает, что страной руководит группа людей.

Владимир Путин поделился мыслями о ситуации на Украине. Он заявил, что складывается впечатление о нежелании позволить местным жителям законным способом сформировать органы власти.

«У власти стоит не президент, а группа людей, которая руководит страной. При этом [Виктора] Медведчука на Украине пытаются привлечь к ответственности за открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию в стране», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что в ближайшее время будет наблюдать за происходящим на украинской политической сцене.