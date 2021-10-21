Путин указал на верное движение России и США после женевского саммита

Переговоры с главой Белого дома Джо Байденом в Женеве в целом прошли продуктивно, заявил президент России Владимир Путин в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, у него сложилось впечатление, что Вашингтон нацелен на восстановление двусторонних отношений с Москвой. Президент также отметил, что сейчас Россия и США находятся на правильном пути по реализации договоренностей, которых удалось достигнуть на саммите.

«Можно смело констатировать, что после саммита в Женеве РФ и США на правильном пути», — сказал он.

Вместе с тем Путин высказал мнение, что его встреча с Байденом лишь косвенно повлияла на рост товарооборота между Россией и США на 23%.

Стоит отметить, что саммит Россия — США состоялся 16 июня 2021 в Женеве. Делегации общались более трех часов. По итогам мероприятия было принято решение о возобновлении работы дипломатических миссий в обеих странах.