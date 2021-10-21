Путин вспомнил философа Бердяева во время поздравления Муратова с Нобелевской премией

Президент России Владимир Путин поздравил редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.

Президент поздравил журналиста и вспомнил религиозного и политического философа Николая Бердяева, который семь раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил ее. Глава государства обратил внимание на то, что Муратов пожертвовал Нобелевскую премию на благотворительные цели.

«Вы про хоспис говорили, я бы вам за это дал [премию], что вы занимаетесь такой благородной работой. Это правда», — отметил Путин.

Глава государства принимает участие в заседании восемнадцатого международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема встречи клуба в Сочи — «Глобальная встряска-XXI: человек, ценности, государство». Путин традиционно встречается с участниками «Валдая» с 2004 года, когда был основан клуб.