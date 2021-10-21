Путин высказался о намерении усовершенствовать закон об иноагентах

Президент Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть и улучшить инструмент признания иноагентами в стране. Он также попросил никогда им не злоупотреблять.

Глава государства отметил, что закон об иноагентах не запрещает иметь свое мнение. Речь идет именно в получении финансирования из-за рубежа, которое должно быть окрашено.

«Мои знакомые говорили мне, что занимаются благотворительностью, а их подводят к закону об иноагентах. Надо его совершенствовать, займемся этим», — заявил Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Мероприятие проходит на территории Сочи, тема — «Ответственность за будущее и мировое лидерство». Президент подчеркнул, что массовой записи в иноагенты в России нет. Такая опасность сильно преувеличена.