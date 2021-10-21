Член ОП Ленобласти Петров предложил внести изменения в паспортизацию россиян

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил письмо в адрес министра юстиции РФ Константина Чуйченко. В тексте письма предлагается сдвинуть на 20 лет возраст получения бессрочных паспортов.

В настоящее время паспорта в России выдаются в 14 лет. Они заменяются в 20 и 45 лет. Как отметил Петров в беседе с Федеральным агентством новостей, правила выдачи бессрочного паспорта необходимо изменить.

«В последнее время в нашей стране наблюдается тенденция увеличения средней продолжительности жизни граждан. Вместе с тем, в нашей стране действует ряд архаичных положений, формально учитывающих, что «старость» гражданина наступает в районе 45–50 лет», — объяснил он.

Петров подчеркнул, что внешность человека может значительно измениться после 45 лет, при этом сам документ останется неизменным. Выдавать бессрочные паспорта следует при достижении 65 лет. По мнению члена Общественной палаты, принятие этого решения позволит отразить благоприятные демографические изменения в стране.