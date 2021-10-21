Путин не поддержал мнение Эрдогана о «пятерке» Совбеза ООН

Президент России Владимир Пути отверг мнение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о «пятерке» Совета Безопасности ООН.

Ранее Эрдоган заявил, что сейчас судьба человечества зависит от узкого круга государств, одержавших победу во Второй мировой войне и являющихся постоянными членами Совбеза ООН. Путин с такой теорией не согласился.

«Он считает, судя по всему, что и Турция могла бы быть постоянным членом Совета Безопасности. Но это не нам, не России решать — это нужно решать в ходе консенсуса при определении и окончательном решении вопросов подобного рода», — заявил российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос модератора заседания клуба «Валдай».

Ранее Путин заявил, что революция в любом государстве является путем усугубления кризиса, а не способом выйти из него. По словам лидера страны, Советский Союз не вступил вовремя на путь гибких, но продуманных образований. Таким образом СССР стал жертвой догматиков разного толка, считает он.