Чужой среди своих. Кому нужна «тайная» болезнь президента Чехии Земана

Президент Чехии Милош Земан, который сейчас находится в Центральном военном госпитале в Праге, лично подписал документ о созыве первого заседания нового состава парламента. Об этом на брифинге сообщил глава его администрации Вратислав Минарж, приведя в доказательство видео этого момента.

Президент Земан, вопрос о дееспособности которого поставили в чешском сенате, лично подписал в больнице документ о созыве первого заседания нового парламента pic.twitter.com/WQyGAzsejD — AB (@SergyGus) October 21, 2021

Минарж заверил, что конституционный акт был совершен по всем правилам — фальсификации подписи госпитализированного президента быть не могло. Однако точных данных о его здоровье до сих пор не появилось, а вот поводов для спекуляций — вполне достаточно.

Что произошло?

77-летний Земан был госпитализирован утром 10 октября, причем, по сообщениям СМИ, по прибытии в больницу он находился без сознания. Однако в президентской канцелярии опровергли эти слухи, отрезав, что президент просто спал.

По словам администрации, госпитализация была плановой, а потому стоит перестать спекулировать на эту тему.

В свою очередь директор Центрального военного госпиталя и лечащий врач чешского лидера Мирослав Заворал поделился, что Земана поместили в палату интенсивной терапии, где медикам удалось стабилизировать его состояние. Говорить о диагнозе без согласия президента он также отказался.

Впрочем, это не помешало местным СМИ начать строить свои догадки. Так, к примеру, портал Denik N со ссылкой на источники сообщил, что у главы государства выявили печеночную энцефалопатию.

Эта болезнь характеризуется «различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть вызвана циррозом печени». Кроме того, недуг является следствием острой либо хронической печеночной недостаточности.

«Это проявляется, например, в том, что вы дезориентированы и говорите бессвязно», — говорится в статье.

Как бы там ни было, одно известно точно — Земан страдает невропатией ног и проходит лечение от сахарного диабета. По его собственному признанию, он вынужден передвигаться в инвалидном кресле из-за неудовлетворительного состояния нижних конечностей.

Чем это грозит?

Несмотря на успокоительные заверения администрации, 18 октября глава сената Милош Выстрчил обнародовал письмо лечащих врачей Земана. Последние заявили о том, что президент физически не способен выполнять свои служебные обязанности.

«Долгосрочный прогноз [состояния Земана] оценивается как крайне неопределенный, а вероятность его возвращения [к работе] — как неправдоподобная», — говорилось в письме.

На следующий день члены конституционной комиссии сената предложили начать процедуру лишения его президентских полномочий. Такой сценарий предусмотрен статьей 66 конституции на случай, если президент «не может осуществлять свои функции по серьезным причинам».

Согласно документу, полномочия будут переданы премьер-министру и спикеру Палаты депутатов — то есть Андрею Бабишу и Радеку Вондрачеку. Однако ситуация осложняется тем, что 21 октября текущий состав нижней палаты парламента утратил свою власть. Новый созыв может встретиться не раньше 8 ноября. В этой связи, по конституции, функции президента сможет осуществлять и сенат.

Однако ряд экспертов убежден, что Чехии удастся избежать серьезного кризиса, поскольку она является парламентской республикой. Земан сможет оставаться в больнице, занимая пост президента, но уже без ключевых полномочий.

С этим не согласен чешский политолог Ондра Соукуп:

«Хоть у чешского президента не так много полномочий, но как раз именно во время выборов он созывает новый состав парламента, дает мандат победителю на попытку сформировать правительство и так далее. Сейчас вся интрига в том, каким образом лучше все это сделать, <…> чтобы каким-то образом жизнь продолжалась».

Кому нужна «болезнь» Земана?

В эфире «Коммерсант FM» политолог Иван Преображенский заявил, что полиция проверит информацию о дееспособности Земана — особенно ее заинтересует вопрос о том, не может ли администрация Земана исполнять какие-то функции от его имени.

«Это похоже на то, что писали в тот период, когда Борис Ельцин еще находился у власти, но многие считали, что его именем управляет так называемая семья. Вот именно эти факты теперь будет проверять полиция. Соответственно, речь может пойти, о чем угодно, вплоть до расследования дела об узурпации власти», — рассуждает эксперт.

В свою очередь профессор факультета социальных наук Карлова университета Ян Мисслер выразил мнение, что лишение Земана полномочий может быть выгодно его давним критикам в лице Милоша Выстрчила, ведь именно ему, как главе сената, перейдет часть функций.

Впрочем, не стоит списывать со счетов и Андрея Бабиша, которому Земан ранее хотел поручить формирование нового правительства, если бы тот победил на парламентских выборах.

«Союз между Земаном и Бабишем разрушен, но Бабиш, скорее всего, станет сильным кандидатом на следующих президентских выборах, возглавив борьбу против предполагаемого захвата власти правыми», — констатировал Мисслер.

На прошедших парламентских выборах в Чехии победу над движением Бабиша АNО одержала оппозиционная коалиция «Вместе», в которую вошли партия «Традиция Ответственность Процветание 09», Христианско-демократический союз и Гражданская демократическая партия.

Позднее альянс объединился с еще одной либеральной коалицией, состоящей из Чешской пиратской партии и партии «Старосты и независимые». Это позволило им занять 108 кресел в 200-местном парламенте.

Либералы уже приступили к формированию принципиально новой политической программы. В частности, они намерены «пересмотреть» отношения с Россией. Сможет ли новое правительство отказаться от антироссийской риторики, «ПС» обсудила с экспертом Сергеем Маркеловым.