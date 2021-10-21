Путин назвал Россию «плавильным котлом» из множества общностей

Президент Владимир Путин сравнил родную страну с Соединенными Штатами. По его мнению, Россия тоже является «плавильным котлом», состоящим из множества общностей.

Глава государства рассказал, как относится к устоявшемуся тезису про жителей СССР. Эту тему затронули в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Нет ничего плохого в тезисе «советский человек». Про США, например, говорят как о плавильном котле. В этом тоже нет ничего плохого», — заявил президент.

Владимир Путин отметил, что нет никаких ограничений свободы слова в дискуссиях об истории в России. Лидер страны также рассказал, какие книги читает.