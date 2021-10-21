Путин заявил, что ему близки труды думавших о будущем России Ильина и Бердяева

Президент России Владимир Путин заявил, что читает труды Ивана Ильина и Николая Бердяева — философов, которые в числе других русских мыслителей думали о стране и ее будущем.

Глава российского государства 21 октября принимает участие в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», темой которого стала «Ответственность за будущее и мировое лидерство». Говоря о своих литературных предпочтениях, Путин отметил, что ему близки труды русских философов, размышлявших о России и ее будущем.

«Читаю Ильина, Бердяева и других русских мыслителей, думавших о России и ее будущем», — сказал российский лидер.

Другой темой в повестке заседания стала борьба за равноправие, которая, как отметил Путин, приобретает форму догматизма, балансирующего на грани абсурда.