Коновалов объяснил желание Запада нарушить воздушные границы России

Активность иностранных самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов у российских границ в последнее время сильно увеличилась, и это связано с желанием Запада постоянно «дергать» Россию.

Такое мнение в комментарии изданию «Инфо24» высказал военный эксперт Иван Коновалов, который попытался объяснить стремление иностранных самолетов постоянно нарушать государственные границы РФ.

Напомним, 19 октября стратегические бомбардировщики B-1B ВВС США в очередной раз предприняли попытку подлететь к границе России, но были перехвачены истребителями Су-30.

«Это обычная история, она происходит постоянно. Есть люди, которым интересно потрогать российскую границу. К сожалению, это касается прежде всего не границы и не самого государства. Я бы назвал это геополитической игрушкой. То есть Запад считает, что по отношению к России можно дергать нашу страну, наносить удары — вот это и происходит», — заявил пор этому поводу Иван Коновалов.

При этом эксперт отметил, что Россия в таких ситуациях всегда реагирует адекватно.

Западные страны, по его словам, прекратят нарушать международные правила по отношению к РФ только в том случае, если они перестанут воспринимать Россию как вражескую страну.

«Что такое Россия по отношению к НАТО? Враг. Что такое Россия по отношению к Южной Азии, где находится Афганистан? Решить, что это друг — нельзя. Они не хотят. Как только решат, что это друг, тогда все это закончится», — предсказал Коновалов.

Летом 2020 года Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись, запечатлевшую предотвращение российскими истребителем Су-20 и бомбардировщиком Су-24 нарушения морской границы России фрегатом ВМС Нидерландов.

Позже голландское оборонное ведомство обвинило российских военных летчиков в создании опасной ситуации, заявив, что поднятые в воздух для предотвращения нарушения границы самолеты якобы пролетали над фрегатом на близком расстоянии, инсценируя атаку на корабль.