Путин заявил о недопустимости ставить на одну доску нацистов и коммунистов

Российский президент Владимир Путин отметил, что можно по-разному относиться к советской власти, но ставить на одну доску нацистов и коммунистов недопустимо. Такое заявление он сделал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин считает ложью заявления, что на одну доску можно ставить нацистов и коммунистов.

«Можно как угодно относиться к Сталину, но реально советское правительство боролось за то, чтобы предотвратить войну», — сказал Владимир Путин.

В рамках заседания российский лидер также заявил о стремлении жителей страны к стабильности. По мнению Путина, желание граждан хорошо жить и развиваться не рухнет из-за «революционеров».