Путин в шутку предложил провести заседание «Валдайского клуба» в США

«Валдайский клуб» можно организовать даже в Соединенных Штатах. Об этом в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

Также российский лидер предложил обратиться по этому вопросу к главе Министерства иностранных дел Сергею Лаврову. По словам Путина, он может посодействовать проведению форума на нейтральной стороне.

«"Валдайский клуб" может даже в Нью-Йорке собраться, можно попросить Лаврова договориться, чтобы форум прошел на нейтральной площадке», — сказал глава государства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент встретится с участниками клуба в очном формате, но с соблюдением определенных коронавирусных ограничений.