Путин объяснил важность вмешательства государства в экономику на фоне кризиса

Президент России Владимир Путин отметил, что собственники предприятий требуют вмешаться государство, когда начинаются сложности глобального характера.

Глава государства принимает участие в заседании восемнадцатого международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи. Тема заседания клуба — «Глобальная встряска-XXI: человек, ценности, государство». В ходе заседания Путин отметил, что во время мирового финансового кризиса требуется вмешательство в экономику со стороны государства.

«Собственники предприятий были готовы отдать их за рубль, чтобы не брать ответственность на себя за своих сотрудников», — напомнил лидер страны в ходе заседания.

В этом году в отеле «Поляна 1389» собрались около 140 участников, из них 65 — зарубежные представители. Путин традиционно встречается с участниками «Валдая» с 2004 года, когда был основан клуб.