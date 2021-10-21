Власти Самарской области введут дополнительные нерабочие дни

Дополнительные нерабочие дни вводятся в Самарской области с 30 октября по 7 ноября, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил областному правительству подготовить проект необходимого постановления. Оно будет составлено на основе предложений, которые поступают от представителей общественных организаций.

«Сейчас с бизнес-сообществом региона, а также на основе предложений общественных организаций, прорабатываем вопрос дополнительных дней, которые будем вводить у нас», — написал Азаров на своей странице в соцсети Instagram.

Соответствующий документ будет опубликован до конца текущей недели. В нем также определят сроки действия режима нерабочих дней в области.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин предложил шире использовать возможность для выходных дней после вакцинации. Он считает, что подобная мера пойдет гражданам на пользу.