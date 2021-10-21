Начальник управления общественных связей Ростовской АЭС опроверг новость об утечке пара

Информация СМИ об утечке пара была опровергнута начальником управления информации общественных связей Ростовской АЭС Сергеем Игнатовским. По его словам, второй блок для станции был отключен в связи с проведением регламентных работ.

Он отметил, что во втором блоке Ростовской АЭС специалисты ведут работы на тепломеханическом оборудовании, договоренность которых была установлена заранее. Отключение было произведено по согласованному графику, пишет NEWS.ru.

«Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Ни о каком выбросе речи не идет», — заверил Игнатовский.

Ранее экстренные службы сообщили об утечке пара с Ростовской атомной электростанции и остановке работы второго энергоблока из-за ЧП, остальные три продолжают функционировать. Отмечалось, что сведений о пострадавших не поступало и фон радиации остается в пределах нормальных значений.