Путин назвал догматизмом на грани абсурда борьбу за равноправие в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал борьбу за равноправие на Западе. Данную тему лидер страны поднял на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин заявил, что борьба за равноправие превратилась догматизм на грани абсурда. Президент подчеркнул, что на территории США стали создавать памятки, в которых показываю, какой расы может быть герой.

Глава государства заметил, что нескончаемая борьба с каждым проявлением расизма является благородной работой. Однако в современном мире это становится «расизмом наоборот».

«Валдай» — экспертно-аналитический центр, который был создан в 2004 году. Основной задачей клуба считается содействие открытому диалогу специалистов, политиков, общественных деятелей и представителей СМИ.