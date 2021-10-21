Путин сравнил с преступлением идею о праве ребенка самостоятельно определять гендер

Российский президент Владимир Путин сравнил подвергание остракизму сторонников понятий «мужчина» и «женщина» с событиями, которые происходили в СССР в 1920 годы. По его словам, внедрение новояза ни к чему хорошему не привело.

Глава России считает чудовищной ситуацию на западе, когда подрастающим мальчикам внушают, что они на самом деле могут стать девочками, если захотят.

«Идея о праве ребенка на самостоятельное определение гендера — на грани преступления против человечества», — считает Владимир Путин.

Путин участвует в пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Мероприятие проходит на территории Сочи.