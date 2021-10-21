Президент Путин считает необходимым сохранить институт ООН

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства обратился к теме Организации Объединенных Наций (ООН).

Он считает, что на уровне ООН необходимо составить реестр вызовов и угроз. Для этого, по словам Путина, надо привлечь специалистов из разных стран.

Президент России отметил, что институт ООН является для всего мира непреходящей ценностью.

«ООН остается для всех непреходящей ценностью, это носитель духа и норм законотворчества, наша обязанность — сохранить ООН», — заявил глава государства.

Однако, подчеркнул Путин, реформируя организацию, главное, не выплеснуть младенца вместе с водой.