Путин: российский консерватизм — консерватизм оптимистов

Президент России Владимир Путин призвал руководствоваться принципами разумного консерватизма. Глава государства сказал о преимуществах этого взгляда на мир в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Умеренный консерватизм похож на врачебный принцип «не навреди». Такое мнение высказал Путин. Он добавил, что это наиболее разумное из мировоззрений.

«Российский консерватизм — это консерватизм оптимистов», — заявил глава государсвта.

Президент принимает участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.