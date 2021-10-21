Путин не считает революцию способом выхода из кризиса

Российский президент Владимир Путин заявил, что революция на самом деле не является выходом из кризиса. Она может его лишь усугубить.

Путин уверен, что уже существующие в истории примеры доказывают, что ни одна революция не стоила того урона, который нанесла человечеству.

«СССР не вступил вовремя на путь гибких, но продуманных преобразований, и стал жертвой догматиков разного толка», — заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Темой мероприятия стала «Ответственность за будущее и мировое лидерство». В рамках заседания глава государства также прокомментировал продовольственный кризис в мире, который может усугубиться.