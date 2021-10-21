Путин сравнил число жертв пандемии COVID-19 с потерями от Первой мировой войны

Пандемия коронавирусной инфекции привела к большим потерям, чем Первая мировая война. Об этом в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления Путин заявил об эпохе грандиозных перемен. По его словам, человечество переживает цивилизованный и концептуальный кризис. Он призвал противостоять опасностям и не упускать возможностей, которые дает этот период.

XVIII заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи в период с 18 по 21 октября. Эксперты из 45 стран мира обсуждают важные вопросы, касающиеся безопасности, энергетики, политики, международных отношений и экономики. Главной темой этого года является «Глобальная встряска — XXI: человек, ценности, государство».