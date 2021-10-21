Путин заявил о непрекращающейся войне, которая меняет форму по всему миру

Нынешнее состояние мира представляет собой продукт неудачи «холодной войны». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер отметил, что доминирование Запада в мировых делах уступает место более разнообразной системе.

«Война не прекращается, меняет форму», — констатировал Путин.

Президент также отметил, что ранее поражение одной страны означало победу другой. Однако сейчас война продолжается вне зависимости от победителя.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал выступление Путина на «Валдае». Представитель Кремля заявил, что президент произнесет объемную и интересную речь.