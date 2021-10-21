Президент России начал пленарное заседание «Валдая» с поклона

Российский президент Владимир Путин поприветствовал участников Международного дискуссионного клуба «Валдай» при помощи поклона.

Встреча с главой государства проходит в Сочи. Валдайский форум будет длиться с 18 по 21 октября. В Сети появились кадры с поклоном российского лидера участникам мероприятия.

На записи видно, как президент выходит из дверного проема в зал с папкой в руке. Затем глава государства замедляет шаг, обращается к присутствующим и кланяется им. После российский лидер следует за трибуну.

Ранее Владимир Путин обратился к россиянам с призывом поставить прививку от коронавируса. Он подчеркнул, вакцинация поможет снизить риск заболевания и тяжелых последствий.