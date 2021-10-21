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Путин отметил, что существующая модель капитализма исчерпала себя

Путин отметил, что существующая модель капитализма исчерпала себя

Президент России Владимир Путин сказал во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», что действующая форма капитализма уже утрачена.

Глава государства принимает участие в пленарном заседании восемнадцатого Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Тема заседания клуба — «Глобальная встряска-XXI: человек, ценности, государство». Путин прокомментировал текущие состояние модели капитализма в мире.

«Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем числе стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», — отметил президент.

Лидер страны встречается с участниками «Валдая» с 2004 года, когда был основан клуб. Первое заседание прошло в Великом Новгороде, а с 2014 года мероприятие проходит в Сочи.