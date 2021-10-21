Путин отметил, что существующая модель капитализма исчерпала себя

Президент России Владимир Путин сказал во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», что действующая форма капитализма уже утрачена.

Глава государства принимает участие в пленарном заседании восемнадцатого Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Тема заседания клуба — «Глобальная встряска-XXI: человек, ценности, государство». Путин прокомментировал текущие состояние модели капитализма в мире.

«Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем числе стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», — отметил президент.

Лидер страны встречается с участниками «Валдая» с 2004 года, когда был основан клуб. Первое заседание прошло в Великом Новгороде, а с 2014 года мероприятие проходит в Сочи.