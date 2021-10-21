Путин рассказал на Валдайском форуме об эпохе грандиозных перемен

Президент России Владимир Путин заявил о том, что мир сейчас переживает эпоху грандиозных перемен. Об этом глава государства говорил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

По мнению Путина, перемены становятся все фундаментальнее и глубже. Поэтому мир должен противостоять опасностям, но не упускать возможности, которые дает период кризиса.

Энергетический кризис, с которым столкнулся мировой рынок, лидер России назвал цивилизованным и концептуальным. Это кризис принципов существования человека на земле.