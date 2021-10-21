В Крыму объяснили, почему не ждут воды из Днепра от Украины

Даже если Россия сможет договориться с Украиной о подаче в Крым днепровской воды, это едва ли станет решением проблем с водоснабжением полуострова, так как оно может оказаться нерентабельным с экономической точки зрения.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян, по словам которого вопрос водоснабжения Крыма с украинской территории является не только политическим, но и экономическим.

Как напомнил эксперт, Киев ранее не раз говорил о туманной перспективе продажи Крыму пресной воды «по средним мировым ценам». Но, по словам Данилова-Данильяна, проблема в том, что нет никаких средних мировых цен на воду.

«Показатель, которому присваивают такое название, представляет собой среднемировую величину затрат на транспортировку одного куба воды на километр пути. С учетом амортизации гидротехнических сооружений, маржи поставщик и прочего, — объяснил эксперт. — И расчеты на основе этих показателей приводят к абсурдной цифре. Получается, что вода, поставляемая ранее по Северо-Крымскому каналу в Крым, стоила ежегодно около 400 миллионов долларов».

При этом он напомнил, что в те времена, когда Крым еще получал пресную воду по построенному при Советском Союзе Северо-Крымскому каналу, обеспечивая за счет этой водной артерии 83% своих потребностей, вся сельскохозяйственная продукция полуострова оценивалась в 120 миллионов долларов.

Напомним, Северо-Крымский канал был перекрыт Украиной в 2014 году, после того, как жители Крыма на всенародном референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. В отместку ушедшему из состава Украины полуострову Киев объявил транспортную, энергетическую и водную блокаду полуострова.

Как заявлял ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров, украинские власти, лишив жителей Крыма доступа к пресной воде, нарушают европейские и международные конвенции. При этом Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину, а Следственный комитет РФ по факту закрытия Северо-Крымского канала возбудил уголовное дело по статье «Экоцид».

За время, после вхождения Крыма в состав РФ, Россия постепенно решила проблемы, которые полуострову попыталась создать Украинская сторона, решив вопрос и с подачей электроэнергии, и с транспортной доступностью, и с обеспечением жителей пресной водой.