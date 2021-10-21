Die Welt: слова о Путине заставили президента Польши Дуду завершить выступление в Европарламенте

Президент Польши Анджей Дуда окончил нашумевшее выступление в Европарламенте (ЕП) только после упоминания его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщили немецкие журналисты.

Польский политик выступил с нападками на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Он обвинил оппонентку в шантаже на фоне недавней ситуации с решением государственного конституционного суда о приоритете национального законодательства над европейским.

Скандальное заявление не понравилось председателю фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфреду Веберу, передает Die Welt. Политик заверил польского лидера, что его слова якобы могут быть использованы российской стороной. Авторы издания рассказали, как упоминание Путина заставило замолчать президента Дуду во время выступления в ЕП.

«Своей сегодняшней речью вы сеете смуту и раздор в Европейском союзе. Таким политическим шагом вы ослабляете Европу. Я прошу вас прекратить такое поведение! Не радуйте Путина!» — привели слова Вебера, которые угомонили президента, журналисты.

Ранее Анджей Дуда исключил выход Варшавы из Евросоюза. По словам политика, страна намерена остаться в объединении несмотря на статус «мальчика для битья» и использование государства Брюсселем для увеличения собственных полномочий.