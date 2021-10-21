Минпросвещения России порекомендовало регионам ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября

Министерство просвещения России порекомендовало объявить каникулы в общеобразовательных учреждениях на период нерабочих дней.

Выходные дни в России продлятся с 30 октября по 7 ноября. Соответствующий указ ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Нерабочие дни предполагают сохранение заработной платы.

«Министерство просвещения направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать в школах каникулы в даты, обозначенные указом президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября», — сообщается в пресс-службе ведомства.

При необходимости в региональных общеобразовательных заведениях можно будет организовать дежурные группы для детей в начальных классах. Они будут действовать при строгом соблюдении санитарных требований.

Роспотребнадзор до этого призвал жителей России нерабочие дни провести дома и не планировать поездки. Также следует сократить личное общение с друзьями и близкими.