Читатели британского издания Daily Express активно обсуждают материал таблоида о том, что Россия «унижает» Брюссель во время энергического кризиса на европейском газовом рынке.

Многие пользователи Сети отметили, что противники России в этом вопросе действуют, руководствуясь своими старыми обидами, сообщило издание «ПолитРоссия».

«Евросоюз просчитался, а теперь восточноевропейские государства — изгои пытаются свалить всю вину на Россию — из чистой злобы», — написал пользователь с ником Username Mk2.

Он также напомнил, что представители Евросоюза подтвердили на официальном уровне непричастность Москвы к ситуации, складывающейся на энергетическом рынке.

«Что может не нравиться в том, как Путин не позволяет Евросоюзу водить его за нос? Борис, бери пример с парня, который знает, как себя вести», — добавил Man in oz.

Остальные пользователи сошлись на мнении, что России удалось загнать Евросоюз в угол.

«Отлично разыграно, господин Путин!» — резюмировали они.

Стоит отметить, что в последнее время на европейском энергетическом рынке значительно подскочили цены на природный газ. В пике стоимость тысячи кубометров достигала практически 2000 долларов. Ряд западных политиков считают, что Москва намеренно спровоцировала кризис в газовой сфере.