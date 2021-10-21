Власти Ямала ввели QR-коды для посещения общепита и ряда других заведений

Ограничения на посещение общественных заведений ввели в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Посетителям кафе, ресторанов, ночных клубов, фитнес-центров, салонов красоты и ряда других заведений теперь необходимо будет иметь при себе QR-код о вакцинации или ПЦР-тест. Данная мера начнет действовать с 25 октября.

При этом данные требования не касаются несовершеннолетних жителей региона. Все заведения и организации обязаны контролировать наличие соответствующих документов у посетителей.

Ранее в ЯНАО была введена обязательная вакцинация от коронавируса ряда категорий населения. В частности, согласно постановлению главного санитарного врача, обязательную прививку должны сделать сотрудники медицинских организаций и сферы образования.