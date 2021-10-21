Власти Вологодской области установили нерабочие дни в регионе с 30 октября по 7 ноября

Нерабочие дни в Вологодской области объявлены в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение установить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом власти регионов, в которых эпидемиологическая ситуация складывается более сложная, могут ввести их раньше. Кувшинников в ходе заседания регионального оперативного штаба сообщил о решении объявить нерабочие дни в Вологодской области.

«На территории нашего региона нерабочие дни будут введены в этот же период без увеличения его продолжительности», — отметил он.

При этом организации из определенных сфер будут продолжать бесперебойно работать даже в эти дни. В этот перечень включили системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антикоронавирусной номенклатуры.