Sohu: у России есть возможность проучить США за провокации в заливе Петра Великого

У России и Китая есть отличная возможность проучить США за непозволительные выходки в заливе Петра Великого, считают военные эксперты Sohu.

Поводом для потенциального отмщения стали провокации американцев во время крупных российско-китайских военных учений «Морское взаимодействие 2021» в Японском море.

Пока Россия и Китай отрабатывали маневры, американские военные несколько раз пытались сорвать учения и даже как будто хотели вторгнуться в российские воды со стороны залива.

«Американский эсминец Chafee вошел в залив Петра Великого и игнорируя все предупреждения попытался вторгнуться в российские воды. Он изменил свой курс лишь после того, как перед ним оказался корабль ВМФ РФ и возник риск столкновения», — приводит перевод статьи «ПолитРоссия».

Китайские аналитики расценили действия США как «чрезвычайно опасные», поскольку любое неосторожное действие могло стать началом военного конфликта между ядерными державами.

Кроме того, попытками воспрепятствовать России и Китаю отрабатывать маневры, о которых было оговорено заранее, Соединенные Штаты проявили неуважение к флотам этих стран. Эксперты уверены, что такое оскорбительное поведение не должно оставаться без достойного ответа. Тем более, что у ВМФ России есть отличная возможность наказать западных коллег.

Авторы Sohu отметили, что недавно внушительный отряд военно-морских сил РФ и КНР преодолел узкий пролив Цугару и вышел в северную часть Тихого океана со стороны Японского моря. После такого пути корабли вполне могут взять курс на Алеутские острова и Аляску.

«Расстояние от пролива Цугару до Алеутских островов составляет порядка 1800 морских миль. Российским и китайским кораблям потребуется всего несколько дней на то, чтобы преодолеть этот путь», — рассуждают аналитики.

Чтобы осуществить такой маневр, объединенной группе кораблей даже не понадобится заходить в порт для пополнения запасов продовольствия или топлива. А если такая необходимость и появится, то китайские суда снабжения вроде 903А в любой момент доставят все, что потребуется.

Таким образом, внезапное появление столь масштабной флотилии близ Аляски не просто озадачит США, но и станет неплохой местью за их проделки в заливе Петра Великого, резюмировали военные эксперты.