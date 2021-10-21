Тренер сборной России по самбо Насыров прокомментировал дружбу с украинскими спортсменами

Евгений Насыров после завершения молодежного первенства мира по самбо заявил, что между командами России и Украины царит дружба. Отсутствие конфликтов он объяснил воспитанием.

Российская сборная по самбо в рамках молодежного первенства мира в Греции выиграла 26 медалей, 16 из которых высшей пробы. Тренер Евгений Насыров в беседе с журналистами поразмышлял о будущем данного вида спорта, а также объяснил, почему члены его команды дружат с украинскими спортсменами.

«Все идет от процесса воспитания. Если бы старшее поколение воспитывало, молодежь бы так все не воспринимала. Наши сборные давно дружат, мы хорошо общаемся. <...> Бывают какие-то ситуации, когда накалены эмоции, но это спорт», — заявил в беседе с NEWS.ru Евгений Насыров.

По мнению тренера, в любой ситуации нужно оставаться людьми, с достоинством полагается принимать не только победу, но и поражение.

Наставник российской сборной по самбо прокомментировал взаимоотношения команд двух стран на фоне скандалов, которые возникали во время Олимпийских игр в Токио. Тогда украинские спортсмены отказывались делать памятные фото с членами команды Олимпийского комитета России.