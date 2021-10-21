Сивков предупредил Японию о последствиях атаки на российский флот в Тихом океане

Российские боевые корабли, которые ранее во время совместных военно-морских учений с Китаем прошли в Тихий океан через международный Сунгарский пролив между японских островов Хонсю и Хоккайдо, действовали абсолютно законно.

Об этом в комментарии газете «Взгляд» заявил военный эксперт Константин Сивков, по словам которого «вопли» японцев о том, что корабли ВМС РФ не имели права на этот проход, не имеют никаких оснований.

Напомним, ранее Япония призвала в ответ на проход кораблей российского Тихоокеанского флота между островами Хонсю и Хоккайдо организовать «кровавый морской путь».

Как заявил по этому поводу Сивков, Россия и Китая, являясь фактическими военными союзниками, объединенных общим источником угрозы в виде западной военной машины во главе с США, всего лишь провели плановые военные учения.

«Наши корабли не бравируют, а отрабатывают совместное применение своих сил по отражению военной угрозы. И хорошо, если японцы сделают из этого правильные выводы», — отметил военный эксперт.

По его словам, в учениях были задействованы подразделения, строго выполняющие поставленные перед ними военные задачи, а не занимавшиеся «поиском и поимкой морских грабителей, бандитов и пиратов».

«Во время таких учений обычно начинается так называемая штабная игра, когда моделируются полномасштабные сценарии противостояния тем или иным державам. В нашем случае речь, конечно, идет о США, Японии, Австралии и, допускаю, Великобритании», — добавил Сивков.

По его словам, эти учения переполошили японцев, многие из которых решили, что маневры российских кораблей являются опасными и провокационными. Некоторые из читателей японской прессы и вовсе предложили открыть огонь по русским и китайским кораблям, если те еще раз решат приблизится к Сунгарскому проливу.

Причиной этого переполоха, по мнению Сивкова, возможно, стала близость чужих боевых кораблей к территориальным водам Японии и риск нарушения ими границы. Но японское оборонное ведомство успокоило соотечественников, заверив их, что иностранные корабли не нарушили морские границы страны.

«Вопли японцев о том, что мы не имели права проходить через Цугару между японских островов Хонсю и Хоккайдо, действительно не имеют оснований, — подчеркнул военный эксперт. — Во-первых, этот пролив не полностью закрыт территориальными водам Японии. Значит, мы действовали абсолютно законно. Во-вторых, если Япония действительно проведет атаку на наш флот, как о том высказывались некоторые горячие головы, им стоит понять, что Россия примет этот бой».

По словам Сивкова, пока сложно оценить истинное значение совместного прохода российских и китайских кораблей через Сунгарский пролив, но важен сам факт того, что это произошло, так как этим проходом Россия и Китай всем продемонстрировали, как они решают задачи по отражению возможной американской агрессии.

«Вообще все это напоминает события русско-японской войны, в том числе нападение на Порт-Артур. Надо признать, что сегодня японский флот превосходит по потенциалу наш тихоокеанский, но до нового Порт-Артура еще далеко», — уверен Сивков.

Тем более, что российские корабли обладают более мощным ударным оружием – ракетными комплексами «Оникс» и ракетами «Гранит». Есть еще морская ракетоносная авиация, а вскоре на вооружение поступят морские модификации гиперзвуковых систем, и потенциал японских эсминцев будет нивелирован.

Несмотря на то, что по количественному показателю японский флот больше российского в 2 – 2,5 раза, и японские корабли лучше российских в ближнем бою, по ракетам дальнего боя Россия обладает абсолютным превосходством, добавил военный эксперт. Поэтому японские корабли даже не смогут подойти к российским.

А по численным показателям услугу России может оказать Китай, у которого уже есть два полноценных авианосца, а на подходе десятки новых эсминцев и ракетных фрегатов с собственными стратегическими крылатыми ракетами.

«Кроме того, сейчас на Западе часто звучит ахинея из 90-х годов о том, что они якобы выступают против военных блоков. Но на деле все обстоит иначе. Именно США создали в это регионе блок AUKUS. Не стоит забывать и про НАТО», — напомнил Сивков в заключение.

И в этих условиях, по его словам, со стороны России было бы наивным стесняться создания своих военных блоков. РФ и Китаю следует задуматься об объединении в альянс с участием других своих союзников.