Экс-представитель НАТО: Украину включат в договор между Россией и США

Соединенные Штаты ищут сближения с Россией, и разменной монетой в процессе налаживания новых контактов может стать Украина. Такое мнение высказал бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.

По его словам, последние переговоры российских и американских высокопоставленных лиц говорят о том, что Вашингтон больше не заинтересован в агрессивной стратегии по отношению к Москве. Табах привел в пример сентябрьскую встречу председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерала армии США Марка Милли и начальника Генштаба РФ, генерала Валерия Герасимова.

Подводя итоги переговоров, Милли подчеркнул, что Соединенным Штатам нужно расширять военные контакты с Россией. Гарри Табах посетовал, что такая риторика говорит о «слабости» американского командования, поскольку Валерий Герасимов воздержался от подобных комментариев.

«Россия может спокойно послать НАТО на все четыре стороны, потому что Америка все равно хочет договариваться с Россией. Все равно, даже председатель объединенных штабов об этом говорит: "Ничего без России мы сделать не можем, нам надо с ней договариваться". А что в этот договор входит? Думаете, в этот договор Украина не войдет?» — задал риторический вопрос спикер.

Отставной капитан обратил внимание, что после этого на Украину с официальным визитом прибыл Министр обороны США Ллойд Остин. Табах выразил надежду, что украинские политики «были уверены в себе и жестки» во время переговоров с главой американского военного ведомства, цитирует бывшего представителя НАТО издание «ПолитНавигатор».