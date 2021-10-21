Ничего личного, просто бизнес. Как США пренебрегли верностью Литвы ради сделки с Китаем

США пренебрегли союзнической верностью Литвы и решили договориться о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Китай. Это вызвало большое недовольство в прибалтийской республике, которая специально построила СПГ-терминал для приема американского голубого топлива.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что китайские энергетические компании начали предварительные переговоры с экспортерами из США о долгосрочных поставках СПГ. Речь идет, в частности, об организации Zhejiang Energy, госкорпорации Sinopec и компании CNOOC.

Успешные американо-китайские прения могут привести к сделкам на десятки миллиардов долларов, констатировали в издании. Уточняется, что китайцы намерены заблаговременно законтрактовать производственные мощности.

США, в свою очередь, планируют запустить поставки газа до конца года. По оценке экспертов аналитического портала RuBaltic, необходимость в добыче СПГ позволит Вашингтону нарастить производство сырья более чем на 10%.

На фоне мирового энергодефицита эта мера, без сомнения, крайне своевременна. Однако устраивает она далеко не всех. Ведь американский СПГ, так остро необходимый Европе, будет перенаправлен в Пекин.

«Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, так как ее газовые хранилища недостаточно полны», — рассуждает немецкий телеканал n-tv.

По утверждению аналитиков, если СПГ-танкеры из США отправятся в Азию, а не в Старый Свет, то это лишь подстегнет и без того высокие цены на газ. Впрочем, американцев это обстоятельство едва ли волнует — ведь Китай предложил им более высокую плату за голубое топливо, чем Европа.

Примечательно, что ранее в нежелании удовлетворять газовые потребности ЕС обвиняли Россию. Хотя Брюссель на протяжении нескольких десятилетий делал все возможное, чтобы сократить присутствие российского «Газпрома» на своем энергетическом рынке, напомнили авторы статьи.

«После этого не приходится возмущаться, что "Газпром" переориентировался на Азию и в приоритетном порядке развивает сотрудничество с Востоком. Уход из Европы — ровно к этому россиян и подталкивали», — напомнили аналитики.

Совсем другое дело — Вашингтон, который перекроил под себя практически весь европейский рынок. Ради американских танкеров с СПГ всю прибрежную полосу континента усыпали соответствующими терминалами. Однако, как показала практика, США готовы пренебречь этой инфраструктурой.

«И все это под разговоры о том, что европейцы должны сплотиться против общей угрозы, поддержать Америку в ее священной борьбе с китайскими коммунистами-автократами, а о презренных китайских деньгах думать низко», — возмутились в издании.

Эксперты напомнили, что американские власти позиционируют Китай своим основным стратегическим соперником и призывают европейских союзников придерживаться такого же политического курса. Некоторые страны делают этого зачастую «из-под палки», но находятся и те, кто искренне настроен на «трансатлантическую солидарность».

Таким энтузиастом, по мнению аналитиков, выступает Литва, которая ради благосклонности Нового Света де-факто разорвала дипломатические отношения с Пекином — из Вильнюса был отозван посол КНР. Впрочем, подобной преданности в Вашингтоне не оценили, и теперь литовский СПГ-терминал вынужден пустовать.

«Американцы же вместо верных союзников будут вытаскивать из газового кризиса тех самых китайских коммунистов и автократов. И нечего ныть. Вильнюс ведь даже в отношениях с Россией поддерживал принцип "политика отдельно, экономика — отдельно?" Так вот, это он и есть. Как было сказано в великом американском фильме "Крестный отец": это просто бизнес, ничего личного», — резюмировали авторы статьи.

За последние месяцы цены на газ в Европе несколько раз устанавливали рекорд. Если в начале августа стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около $515 за тысячу кубометров, то к концу сентября достигла $1937 за одну тысячу кубов. Сейчас цены стабилизировалась на уровне тысячи долларов.