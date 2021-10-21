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Теннисист Даниил Медведев намерен выступить за сборную России на Кубке Дэвиса

Теннисист Даниил Медведев намерен выступить за сборную России на Кубке Дэвиса

Теннисист Даниил Медведев, являющийся второй ракеткой мира в одиночном разряде и чемпионом одного турнира Большого шлема, намерен выступить за сборную России на Кубке Дэвиса.

Медведев заявил, что национальная команда намерена реабилитироваться после обидного поражения, которое сборная России потерпела от канадских теннисистов в полуфинале предыдущих соревнований, которые проходили в 2019 году.

«Мы хотим с ребятами его выиграть. В прошлый раз обидно проиграли в полуфинале канадцам. Удалось нам взять ATP Cup, хотим добавить в копилку Кубок Дэвиса», — рассказал Медведев на встрече с журналистами.

Теннисист заявил, что уважает этот турнир, а также выразил мнение, согласно которому российская национальная команда в настоящее время является сильнейшей в мире. Кубок Дэвиса планируют провести в Испании с 25 ноября по 5 декабря.