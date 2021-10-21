Экс-депутат Рады Савченко считает, что Украина не может позволить себе членство в НАТО

Североатлантический альянс является дорогими апартаментами, которые пока не по карману Украине, рассказала бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала «Наш». По ее словам, есть категория военнослужащих, которые хотят попасть в НАТО и получать форму, зарплаты и обеспечение, как в странах-членах Альянса.

«Это люди, которые несмотря на то, что у нас идет война, очень хотят обойти ее стороной<...>Если брать с точки зрения государства и стратегии, то надо понимать, что НАТО — это дорогие апартаменты, которые нам пока не по карману», — подчеркнула Савченко.

После государственного переворота в 2014 году Украина начала активно проводить политику интеграции с Западом. На фоне этих ожиданий внесены изменения в конституцию, которые закрепили курс Киева в Евросоюз и НАТО.