Шоу начинается. Как НАТО стремительно «расползается» на новые альянсы

Германия, Нидерланды, Португалия, Словения и Финляндия выступили с идеей создать в Евросоюзе войска быстрого реагирования, сообщает немецкое издание Deutschlandfunk. Свою инициативу они объяснили желанием избавиться от влияния США в вопросах, требующих оперативных решений. При этом представители стран утверждают, что новый военный блок призван не заменить НАТО, а лишь дополнить его.

Однако российский эксперт по международным отношениям и юрист Янис Юкша видит в этом событии очередное подтверждение того, что НАТО постепенно «расползается». Страны-участницы Альянса один за другим объединяются в новые союзы.

Так, в сентябре США, Великобритания и Австралия неожиданно для всего мира объявили создании тройственного альянса AUKUS. В его рамках они намерены совместно совершенствовать собственные оборонные технологии, в том числе автономные системы вооружений.

По мнению Юкши, это «задело» остальных членов НАТО, особенно Германию, которая считает себя «доминантом» в Европе как по экономическим показателям, так и по численности вооружения. Именно ФРГ стала инициатором нового пятистороннего соглашения, считает эксперт.

«Понимая прекрасно, что пытаются в очередной раз сделать что-то за спинами других членов НАТО, принижая их, условно говоря, и делая их второсортными, почему бы и не создать некий альянс, который по территориальному признаку может дать эффект по крайней мере демонстрации флага», — рассудил юрист.

В то же время собеседник «ПС» отметил неуместность Португалии в новом альянсе. По его мнению, данную страну сложно назвать «боеспособной единицей». А место в пятерке она получила только в качестве массовки. Похожим образом, к слову, в AUKUS попала и «совсем не милитаристическая» Австралия, добавил эксперт.

«Второй момент, с моей точки зрения, заключается в том, что часто сам факт [существования] НАТО — поистине угроза. Угроза в том смысле, что доверия все меньше и меньше к тем, кто сидит за "большой лужей", как сказал наш президент [имеются в виду США, с которыми Европу разделяет Атлантический океан]», — поделился собеседник «Политики Сегодня».

Юкша солидарен с пятеркой европейских стран в том, что гегемония США мешает деятельности НАТО. Зачастую участникам Альянса приходится принимать решения с оглядкой на Соединенные Штаты, ожидая их одобрения. Это затягивает принятие срочных решений. И ситуация с Афганистаном, где войска военного блока были вынуждены ретироваться за считанные дни, — наглядное тому подтверждение.

«Нам становится очевидно, что НАТО не так уж и един. И любое насилие, которое часто проявляют США по отношению к его младшим участникам, выставляя требования дополнительные, а часто попросту не замечая данных партнеров, приводит к созданию разных идейных образований. Да и проблем накопилось очень много. Я думаю, что мы увидим в ближайшее время еще много всего интересного», — подытожил эксперт.

Отметим, в этом месяце РФ разорвала дипломатические отношения с НАТО из-за депортации из штаб-квартиры Альянса в Брюсселе семерых сотрудников российского постпредства. Это, по мнению политолога Максима Жарова, «приводит в неистовство» ключевых игроков и военного блока, и Евросоюза.