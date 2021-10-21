Президент РФ Владимир Путин после объявления о нерабочих днях в стране продолжит свою деятельность в дистанционном формате. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства будет проводить рабочие мероприятия посредством видеоконференций, отметил пресс-секретарь российского лидера. По его словам, в День народного единства приема и вручения наград у Путина не запланировано, передает РИА Новости.

«Разумеется, очных мероприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент РФ подписал указ о введении нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Мера вводится из-за сложной эпидемиологической обстановки.