Публицист Вассерман предположил, что США подтолкнули ФРГ на отказ от атомной энергетики

Евросоюз и Германия в частности является главной экономической угрозой для Соединенных Штатов, которые могли повлиять на отказ Берлина от атомной энергетики, рассказал публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

По его словам, известно, что практически все зеленые движения в мире организуются или спонсируются американской стороной. Также публицист раскрыл неудобную для США правду об отказе Германии от атомной энергетики.

«Для них главная экономическая угроза — Европейский союз в целом и Германия в частности», — отметил он.

Также Вассерман рассказал, что США, выводя собственные производства в страны с дешевой рабочей силой, в частности в Китай, делали это на условиях очень серьезных лицензионных соглашений, пишет ФАН.

«По ним эти страны за право производить продукцию, разработанную в Америке, платят совершенно бешеные деньги. Самим США эта продукция достается практически даром. В таких условиях главная опасность для Вашингтона — если Китай переключится на работу с европейскими разработчиками», — подчеркнул публицист.

Нынешняя обстановка в Германии стала результатом продуманной тактики Белого дома, считает политический консультант. Искусственное ослабление европейской энергетики также является одной из мер, которая нацелена на понижение качества производства Европы, заключил Вассерман.

Ранее депутат Госдумы выступил с критикой в отношении зеленой энергетики, назвав ее лажей. Он заявил, что американского президента Джо Байдена следует судить за пропаганду глобального потепления и зеленых технологий, сообщал телеканал «360».