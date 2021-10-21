Онищенко заявил, что на период нерабочих дней нужно «закрыть» Турцию для россиян

Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что на время нерабочих дней необходимо «закрыть» Турцию для поездок.

По мнению академика, некоторые жители России могут воспринять нерабочие дни не так, как рассчитывают власти. На фоне объявления выходных наблюдается прирост объема заявок на заграничные туры на 30%, передает «Коммерсант». Онищенко напомнил в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН), что введенные в условиях пандемии нерабочие дни нужно провести дома.

«Что касается нашего Крыма, это я еще хоть как-то могу понять. Но я решительно против того, чтобы наши граждане летели в Турцию и Египет. А если вы в Турции заболеете, кто вас там будет лечить? Так что мой совет — "закройте" для себя Турцию и все эти заграничные курорты. Сегодня спасение — это дом и ближайший загород», — подчеркнул академик.

Также Онищенко призвал по возможности уехать в выходные дни из города, избегать шумных застолий, в частности с близкими и родственниками. Кроме того, в период нерабочих дней важно строго соблюдать санитарные требования.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Ряд регионов может ввести выходные уже с 23 октября.