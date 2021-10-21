По заветам Гавела. Победившая в Чехии партия «Вместе» пересмотрит отношения с Россией

Новое чешское правительство хочет «пересмотреть» отношения с Россией. Союз из пяти либеральных партий, одержавших победу на недавних парламентских выборах, работает над проектом своей политической программы и хочет уделить особое внимание Москве, Пекину, Берлину и Брюсселю.

Намерения новоиспеченной коалиции раскрыл прессе Мартин Дворжак — член рабочей группы по подготовке документа. Чешское информационное агентство (Česká tisková kancelář) сообщает:

«По словам Дворжака, в дипломатии, коалиция придерживается внешней политики [первого президента страны Вацлава] Гавела с акцентом на права человека и гражданское общество. Предлагаемые тезисы определяют приоритетных партнеров, в частности Германию. Они также говорят о стратегическом партнерстве с Израилем в области безопасности, науки и исследований. В тексте также упоминается <…> необходимость пересмотра отношений с Россией и Китаем».

«Поразить Бабиша»

Парламентские выборы в Чехии состоялись 8 и 9 октября. После обработки 100% бюллетеней избирательная комиссия объявила о победе оппозиционеров — коалиции «Вместе», в которую входят партия «Традиция Ответственность Процветание 09» (ТОП 09), Христианско-демократический союз и Гражданская демократическая партия.

Либералы обогнали партию чешского премьер-министра Андрея Бабиша АNО («Акция недовольных граждан») на 0,7%. «Вместе» получила 27,8% поддержки избирателей, а соратники главы правительства — 27,1%.

После этого «Вместе» объединилась с еще одной либеральной коалицией, занявшей третье место (15,5%). В нее входят Чешская пиратская партия и партия «Старосты и независимые». Таким образом представители пяти оппозиционных партий заняли 108 кресел в 200-местном парламенте и сразу же преступили к созданию принципиально новой политической программы.

Долларовый миллиардер Андрей Бабиш, известный своими русофобскими взглядами, признал поражение и попытался оправдать проигрыш внушительным числом политических оппонентов.

«Мы [АNО] набрали очень большое число голосов, несмотря на различные домыслы и обвинения в мой адрес. Против нас были пять партий и движений, единственной целью которых было "поразить Бабиша"», — посетовал чешский премьер.

Разворот маятника

Теперь новый состав парламента Чехии требует смены политического курса и налаживания отношений с Россией и Китаем, однако в приоритет все же ставится диалог с Германией. Еще Мартин Дворжак пообещал, что «Вместе» увеличат расходы на оборону на 2% к 2025 году, тем самым выполнив требование руководства НАТО (ранее Альянс потребовал выделять больше денег на военные расходы, а Прага ответила отказом).

Из этого гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов делает вывод, что от влияния НАТО и Евросоюза лидеры партий (Маркета Адамова, Петр Фиала и Мариан Юречка) отказаться не смогут, а вот отказаться от антироссийской риторики им вполне по силам.

«У Чехии есть исторический опыт по части более или менее дружественной стратегии взаимодействия с Россией. Я думаю, что после волны антироссийских высказываний, когда чешские элиты нарывались на конфликт с Москвой, маятник качнется в другую сторону. Какая-то часть рассудка в политических кругах Чехии все же осталась, раз партии захотели поправить отношения с Россией. Договариваться Праге с Москвой не о чем, сотрудничество идет только по экономической линии. Но само появление такого сигнала не может не радовать», — заявил политолог.

Агрессивные выпады в сторону Москвы усилились после объявления новой версии инцидента во Врбетице 2014 года. Тогда на чешских оружейных складах прогремел взрыв, в организации которого в 2021 году начали обвинять российские спецслужбы. С требованием полноценного расследования выступил только президент Милош Земан, за что сограждане тут же обвинили его в «пророссийских взглядах».

Справка ПС

Вацлав Гавел, которого упоминает Мартин Дворжак в беседе с прессой, одна из наиболее почитаемых в Чехии личностей. Будучи выдающимся драматургом, диссидентом и антикоммунистом, он возглавил «бархатную революцию» в Чехословакии в 1989 году. Демонтаж коммунистического режима оказался бескровным. Гавелу довелось быть последним президентом Чехословакии и первым президентом Чехии. Политик известен и неоднозначными заявлениями в поддержку вторжения НАТО в Югославию и американских войск в Ирак в 2003 году.