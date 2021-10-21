Политолог Соловейчик назвал необходимой проверку выборов в Петербурге со стороны ЦИК

Проблемы на выборах в Санкт-Петербурге были всегда, и не только в 2021 году, рассказал политолог Владимир Соловейчик.

По словам представителя Регионального объединения коммунистов Санкт-Петербурга, решением подобных проблем давно нужно было заняться, поэтому он поддерживает желание главы Центризбиркома Эллы Памфиловой провести проверку так называемого двойного голосования.

Если есть сомнения в чистоте голосования, необходимо разбираться и все детально проверять, считает Соловейчик. Результаты проверки пока предсказать сложно, ведь она еще не стартовала, добавил он. Также политолог напомнил о проблемах на выборах прежних лет.

«Это было и на муниципальных выборах 2019 и 2014 годов, и на выборах в Госдуму и Заксобрание этой осенью. И традиционно Центральная избирательная комиссия обращает внимание на Питер, исходя из этих соображений. Поэтому здесь все совершенно логично и неудивительно», — цитирует Соловейчика Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что все организаторы нарушений должны быть в конце концов наказаны. Выборы в России прошли в сентябре 2021 года.