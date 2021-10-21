Суд признал законным изъятие более 32 млрд рублей у экс-министра Абызова

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова на решение о взыскании в доход государства 32,5 млрд руб.

Михаил Абызов был задержан в 2019 году по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве. Позже Гагаринский суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры взыскал с экс-министра и пяти иностранных компаний 32,5 млрд рублей. Отмечалось, что сумма стала рекордной в системе судопроизводства России.

Мосгорсуд 21 мая 2021 года оставил данное решение без изменений. В настоящее время Абызов заключен под стражу. Он является фигурантом трех уголовных дел: о хищении 4 млрд рублей у поставщиков энергии в Сибири и незаконной предпринимательской деятельности, а также о мошенничестве и организации преступной группы.