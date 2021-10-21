Омбудсмен ресторанного рынка Москвы Миронов назвал нерабочие дни «необходимой мерой»

Основатель ресторанов «Мясо & Рыба», омбудсмен ресторанного рынка Москвы Cергей Миронов согласился с необходимостью введения нерабочих дней. Только такая мера позволит замедлить распространение коронавируса, отметил он в комментарии NEWS.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни в период с 28 октября по 7 ноября. В столице перестанут функционировать все учреждения, не оказывающие услуги первой необходимости. Заведения общепита продолжат работать навынос.

«Это необходимая мера, потому что огромное количество заболевших. Мы в первую очередь граждане, жители Москвы, а во вторую — предприниматели. Мы с пониманием к этому относимся как предприниматели, цепочку заражений надо разрывать, что с этим делать», — отметил Миронов.

Администрация города занимается разработкой мер поддержки для столичного бизнеса и может частично компенсировать убытки, которые понесут предприятия, уверен омбудсмен.

Кандидат экономических наук Артем Голубев ранее выразил мнение, что российский бизнес едва ли сильно пострадает от новых «коронавирусных выходных». По его словам, до начала ноября у предпринимателей еще есть время подготовиться.