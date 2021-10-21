СК РФ завел дело по факту ранения ребенка во время обстрела ВСУ в Донбассе

Двое взрослых и одна девочка получили ранения во время артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) окраин Донецка. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

По данным ведомства, ранним утром украинские силовики по местным жителям открыли обстрел при помощи артиллерийских расчетов. Звуки выстрелов доходили до жилых секторов Куйбышевского района Донецка.

В результате инцидента одна девушка и 11-летняя девочка получили травмы. В СК РФ отметили, что ВСУ намеренно пытались совершить неограниченное количество убийств мирных граждан, которые не принимают участие в войне.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с гражданским населением и применении запрещенного вооружения. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что из-за нападения силовиков пострадали многие дома и строения, а также серьезное повреждение получил газопровод.