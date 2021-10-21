Власти Краснодарского края ограничат проведение массовых мероприятий с 25 октября

Ограничительные меры на проведение массовых мероприятий в Краснодарском крае будут действовать с 25 октября по 1 декабря.

Участники и зрители смогут получить доступ на массовые мероприятия в Краснодарском крае только с предоставлением QR-кода. Также на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в регионе вводятся ограничения на посещение заведений общественного питания и организаций досуга. Посещать учреждения можно будет только при наличии QR-кода. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Решение: с 30 октября по 7 ноября в городах-курортах вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения будет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг», — написал Кондратьев.

Согласно сведениям регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в области за сутки зафиксировали 255 случаев заражения коронавирусом. Эффективным средством защиты от заболевания является вакцинация.