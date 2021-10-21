Президент Польши Дуда высказался по поводу выхода страны из Евросоюза

Польша не планирует покидать Евросоюз, несмотря на использование Варшавы в качестве «мальчика для битья». Об этом заявил президент страны Анджей Дуда.

Глава республики дал интервью LRT Radio в преддверии визита в Литву. Анджей Дуда пожаловался на Еврокомиссию, которая «эксплуатирует Польшу». По его словам, ЕК вмешивается во внутренние дела стран Евросоюза для увеличения собственных полномочий.

«Понятно, что сегодня Еврокомиссия эксплуатирует Польшу как мальчика, которого можно избить», — констатировал президент.

Дуда выразил надежду на поддержку других стран ЕС. Польша стала козлом отпущения в европейской политике из-за контраста между консервативным правительством страны и леволиберальными странами Западной Европы, отметил лидер.

Договоры ЕС гласят, что вопросы, связанные с правовой системой государства-члена, являются его внутренними делами. Однако европейские институты постоянно вмешиваются, когда речь заходит о функционировании польской правовой системы, подчеркнул Дуда. Президент Польши назвал это явным нарушением договоров ЕС. Евросоюзу грозит внутренний раскол из-за конфликта с Варшавой

Польские пограничники ранее сообщили о нелегалах, которые пытались штурмом взять границу с Белоруссией. В отношении мигрантов применили силу и газ.